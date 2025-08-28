È arrivata questa mattina intorno alle 9 la nave Humanity 1 dell’ong Sos Humanity al porto di Ravenna. A bordo c’erano 51 migranti salvati in acque internazionali al largo della Libia, tra cui 6 donne e oltre 10 minori non accompagnati. Si tratta del 24esimo sbarco in città, che, però, stando alle parole del sindaco Alessandro Barattoni, potrebbe essere l’ultimo se non verrà aperto un tavolo di confronto con il Governo. Gli adulti rimarranno tutti in regione, mentre i minori saranno ripartiti tra Emilia-Romagna, Toscana e Molise