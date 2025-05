Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 19 al 25 maggio 2025

ARIETE:

La settimana sarà ricca di energia e motivazione. Le stelle vi incoraggiano a non lasciare che le difficoltà vi rallentino. Sul lavoro, potrebbero esserci nuove opportunità, ma anche delle piccole sfide da affrontare, evitate discussioni non utili in amore.

TORO:

Potreste sentirvi un po’ sopraffatti da alcune responsabilità, ma le stelle suggeriscono di prendersi il tempo per valutare le priorità. In amore, ci sarà bisogno di maggiore comunicazione. Sarete riflessivi e avrete necessità di dialogare.

GEMELLI:

La voglia di mettersi in gioco sarà forte, e ci saranno molte occasioni per fare nuove conoscenze, sia a livello personale che professionale, cercate di ascoltare il cuore e avrete delle risposte importanti.

CANCRO:

La settimana del Cancro si preannuncia intensa ma positiva. Sul lavoro, potreste ottenere risultati gratificanti, soprattutto se avete lavorato duramente. In amore, sarà fondamentale non essere troppo introspettivi: apritevi al partner e parlate dei vostri sentimenti. La comunicazione sarà un punto di forza.

LEONE:

Sul lavoro, vi si presenteranno nuove opportunità, ma per approfittarne dovrete essere pronti a rischiare, avete voglia di rafforzare il vostro legame con chi vi sta accanto in amore.

VERGINE:

La settimana sarà di grande crescita personale. Le stelle vi consigliano di fare il punto sulla vostra vita e di rivedere le vostre priorità. Sul lavoro, alcuni progetti prenderanno finalmente il volo. In amore potrebbero nascere tensioni, risolvete con calma.

BILANCIA:

Le stelle vi consigliano di delegare e non cercare di fare tutto da soli. In amore, ci saranno buone opportunità di ritrovare l’intimità con il partner, in particolare se arrivate da una fase di rallentamento o crisi.

SCORPIONE:

Vivrete una settimana di riscatto. Le difficoltà passate sembrano superate e il lavoro comincia a dare i suoi frutti. In amore, ci sarà una bella intesa con il partner.

SAGITTARIO:

La settimana che prenderà il via il prossimo 19 maggio sarà favorevole per intraprendere nuove iniziative. Le stelle vi spingono a non avere paura di fare il primo passo.

CAPRICORNO:

Vivrete una settimana intensa, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. Le stelle favoriscono il lavoro, e sarà un buon momento per raccogliere i frutti dei vostri sforzi, dopo la semina è tempo di raccolto.

ACQUARIO:

La settimana sarà piena di idee innovative. Se avete un progetto da realizzare, questa è la settimana giusta per agire. Potrebbe esserci qualche tensione in amore, ma riuscirete a gestire tutto al meglio.

PESCI:

Secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox ci saranno altre situazioni interessanti, le stelle favoriranno il relax, vivrete dei momenti interessanti e fatti di complicità in questi giorni, potrete rafforzare alcuni legami.