Il Vice Presidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto visiterà venerdì 7 marzo alle 14 i Musei Byron e del Risorgimento, accompagnato dal Presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, dalla Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, e dalle massime autorità guidate dal Prefetto Raffaele Ricciardi. Fitto, che è Vice Presidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme, ha voluto con forza visitare i Musei inaugurati appena tre mesi fa, nonostante i tantissimi impegni istituzionali, particolarmente pressanti in questo periodo: la sua visita conferma la sensibilità del Vice Presidente e la grande importanza internazionale dei Musei Byron e del Risorgimento che sono protagonisti quotidianamente sui media internazionali e meta di migliaia di visitatori da tutto il mondo. La visita del Vice Presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, particolarmente importante per il ruolo che svolge a livello europeo in tema di sviluppo, è la prima prestigiosa visita internazionale di una altissima carica istituzionale europea: ed inaugura una serie di appuntamenti e di visite di primissimo piano che accompagneranno tutta la primavera dei Musei Byron e del Risorgimento, sempre più al centro dell’attenzione internazionale e straordinari motori di sviluppo economico e sociale oltre che di diffusione mondiale della conoscenza e dell’amore per la cultura, la letteratura e la grande storia.