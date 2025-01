Cambiano i volti dell’opposizione in consiglio comunale a Faenza. Dopo le dimissioni dall’assemblea annunciate a fine 2024 da Massimo Zoli, consigliere per Progetto Civico Faentino, il 2025 inizia con un’analoga richiesta, questa volta presentata da Alvise Albonetti, capogruppo della Lega. Albonetti, noto esercente del centro storico, è in procinto di avviare una nuova attività e ha affermato di non poter più garantire un impegno politico sufficiente. Il nuovo capogruppo della Lega sarà Andrea Liverani.

A fine mese, invece, sono attese le dimissioni del presidente del consiglio comunale Niccolò Bosi, eletto consigliere nell’assemblea regionale dell’Emilia-Romagna. Per incompatibilità, Bosi dovrà dimettersi dalla carica di presidente del consiglio comunale. Potrà invece rimanere in carica come consigliere comunale, in forza al Partito Democratico, ma, nelle sue dichiarazioni, Bosi ha già espresso la volontà di dimettersi anche da membro del consiglio comunale