“Solo 3,7 milioni di euro per la Provincia di Ravenna! É questa la cifra stanziata dalla Regione Emilia-Romagna per l’edilizia sanitaria. Ravenna è l’ultima provincia romagnola nella distribuzione dei 320 milioni di euro previsti dal governo regionale. Cesena riceverà 156 milioni per l’ospedale, Rimini 8,2. I fondi ravennati serviranno solo per una palazzina destinata a servizi amministrativi: niente servizi sanitari o migliorie all’esistente” annuncia Andrea Liverani, consigliere regionale della Lega.

“Bonaccini rivendica ogni giorno le sue abilità nel gestire i fondi regionali e nella sanità punto di forza di questa regione, ma i numeri parlano chiaro: il territorio ravennate è il più penalizzato” dice Andrea Liverani, continuando: “Mi chiedo ogni giorno se il PD (che parla tanto di democrazia) esista ancora e meno male che in questa provincia vi sono tre consiglieri regionali! Cosa hanno fatto per la nostra sanità?”