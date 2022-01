“Quanto dovranno aspettare ancora gli agricoltori per incassare gli aiuti stanziati per far fronte ai danni patiti nel 2020 a causa delle gelate?” E poi ancora: “Lo Stato ha provveduto a trasferire alla Regione i fondi necessari a garantire i ristori per l’annualità 2021 e, in caso affermativo, quali sono le tempistiche previste per l’erogazione di detti aiuti agli imprenditori del settore agricolo?”

È quanto chiede il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, che ha investito del problema la Giunta regionale tramite un’interrogazione.

“Nel corso della sola annualità 2021 sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna 3.423 domande di indennizzo dovute alle gelate. Il danno causato da tali eventi atmosferici è stimato in 230 milioni di euro” spiega il leghista.

“Ebbene, dalle dichiarazioni rese dell’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, risulterebbe che: entro il dicembre 2021 la Regione avrebbe dovuto procedere ad erogare un importo di 13 milioni di euro a parziale ristoro dei danni causati dalle gelate avvenute nel corso del 2020. Peccato, invece, che la realtà sia diversa – punge Liverani: molti imprenditori agricoli, infatti, lamentano il fatto che, ad oggi, gli aiuti per le gelate risalenti al 2020 non risultino ancora liquidate dalla Regione”.

Discorso identico per i 52,3 milioni di euro, promessi dalla Regione a ristoro dei danni subiti dalle colture per l’annualità 2021: “confermato dall’accordo di riparto assunto in sede di Conferenza Stato-Regioni, di tali fondi gli imprenditori agricoli non hanno sinora visto nemmeno un cent” conclude Liverani.