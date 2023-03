“Ieri ho depositato un atto ispettivo” dichiara il consigliere della Lega, Andrea Liverani “che trova risposta nelle dichiarazioni odierne del Vice Sindaco Fabbri uscite sui giornali”. “E’ quantomeno bizzarro depositare un’interrogazione in Comune e riceverne risposta sui giornali prima ancora che nelle sedi istituzionali”.

“Il progetto FAENZA SHOPPING PARK prevede un concept esclusivo dedicato allo shopping e non solo: è infatti la MOTOR ARENA il centro dinamico destinato ad esaltare la storia della MOTOR VALLEY in tutte le sue sfaccettature e vedrà al suo interno anche un centro culturale per raccontare la storia del motorsport Faentino” e continua “A Maggio 2022 l’area interessata da questo importante investimento vedeva le opere di urbanizzazione essere in fase di collaudo a cui sarebbe poi seguita la cessione delle stesse all’amministrazione pubblica” e poi ancora “

“L’Amministrazione Comunale è partner del progetto MOTOR ARENA nato dalla collaborazione tra Comune di Faenza e IF Tourism Company, unite per l’occasione con alcuni dei principali protagonisti del mondo dei motori del territorio come Scuderia AlphaTauri, Gresini Racing, Autodromo di Imola e Gian Carlo Minardi”.

”La data di apertura prevista era tra settembre e ottobre 2023, ma apprendo dalle testate giornalistiche che potrebbe essere nella primavera del 2024 e che, addirittura, potrebbe sorgere in un’altra area della città nel caso sfumasse il progetto legato al FAENZA SHOPPING PARK” il Consigliere Liverani conclude dicendo “non sarebbe stato più opportuno un confronto in Consiglio Comunale, considerato che non si sapeva nulla dell’ipotesi di poter spostare la MOTOR ARENA dall’area in cui è prevista ad oggi?”.