“La sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico devono essere priorità assolute per l’amministrazione comunale, soprattutto dopo gli eventi drammatici che hanno colpito la nostra provincia lo scorso maggio”, afferma Andrea Liverani, Consigliere del Gruppo Lega Faenza. Liverani ha presentato un’interpellanza al Sindaco di Faenza Massimo Isola e al Presidente del Consiglio Comunale Niccolò Bosi, in merito alla mancanza di adeguate operazioni di pulizia e manutenzione dei fiumi nel territorio faentino.

“Una situazione preoccupante”

L’intervento di Liverani arriva a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini, che hanno evidenziato la presenza di detriti, accumuli di legname e altri ostacoli nei corsi d’acqua della zona. “In alcune aree – continua Liverani – si osservano tratti di fiumi ben curati, mentre altri versano in stato di abbandono, aumentando il rischio di esondazioni in caso di piogge intense”.

Il Consigliere sottolinea che, con l’inverno alle porte e l’aumento previsto delle precipitazioni, il rischio idraulico potrebbe aggravarsi ulteriormente se non si interviene in tempi brevi. “Siamo già stati colpiti duramente dalle alluvioni di maggio 2023 e non possiamo permetterci di essere impreparati di fronte a nuovi eventi atmosferici estremi, che purtroppo stanno diventando sempre più frequenti”, avverte Liverani.

Nell’interpellanza, Liverani chiede al Sindaco e alla Giunta di chiarire quali misure siano state pianificate per garantire la pulizia e la manutenzione dei corsi d’acqua nei prossimi sei mesi, e se siano stati effettuati monitoraggi sullo stato attuale dei fiumi. Il Consigliere sollecita inoltre l’amministrazione a definire strategie a lungo termine per prevenire fenomeni alluvionali e garantire la sicurezza idraulica del territorio.

“De Pascale parla di alluvione, ma quale sarà la sua linea?”

Liverani non manca di sottolineare anche l’ambiguità della posizione del Partito Democratico sul tema. “Il prossimo candidato alla presidenza della regione per il PD, Michele De Pascale, non perde occasione durante la sua campagna elettorale di parlare di alluvione. Tuttavia, ancora non è chiaro se intenda seguire la linea di Stefano Bonaccini, che non ha saputo gestire la manutenzione dei corsi d’acqua come avrebbe dovuto, o se abbia in mente di cambiare rotta,” commenta Liverani.

Il Consigliere chiude sottolineando che “l’incolumità dei cittadini e la protezione del nostro ambiente non possono essere rimandate. È fondamentale intervenire subito per evitare disastri futuri.”