“Solidarietà al commerciante del centro di Faenza, costretto a ripulire lo spazio antistante la propria attività lavorativa dall’immonidizia lasciata da alcuni rom che lì si erano fermati per consumare il proprio pranzo”.

Andrea Liverani, segretario faentino del Carroccio, commenta così il video che il commerciante ha diffuso in rete per documentare “l’ennesimo episodio di degrado ad opera dei rom”.

“Non ne possiamo più – attacca il consigliere regionale leghista -: sono anni che chiediamo alla Giunta di agire per allontanare chi si comporta in modo indecoroso nei confronti della nostra città. Questo video è l’ennesima testimonianza di come questa gente non sia in grado di vivere in modo civile. La regione Emilia-Romagna ha stanziato quasi 100.000 euro per integrarli, ma tocca constatare che si tratta di soldi buttati, perché questa gente non ha intenzione di adattarsi ad un stile di vita civile”.

Ma c’è di più: “Nei giorni scorsi ci sono arrivate anche diverse segnalazioni della presenza di Rom che molestano i cittadini nei pressi del parcheggio dell’ospedale. L’amministrazione comunale la smetta di voltarsi dall’altra parte e agisca per riportare l’ordine e tutelare il decoro della nostra città” conclude Liverani.