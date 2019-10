Il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani, commenta a caldo gli esiti delle elezioni regionali umbre: “Quanto successo in Umbria è storico, una regione che per 70 anni è stata governata dalla sinistra e che ora è passata al centrodestra a guida Lega, è il presupposto per arrivare a grandi risultati nel prossimo anno. Obiettivo primario la vittoria della regione dell’Emilia-Romagna e subito successiva la vittoria alle comunali di Faenza. Con Salvini e le nostre proposte, crederci è il minimo”.

Liverani spiega: “Ci sono diversi risultati da commentare, il primo è la fallimentare alleanza anti Salvini messa in campo da PD e 5stelle, nonostante il tentativo di fermare l’avanzata della Lega hanno fatto un enorme buco nell’acqua. L’esito del M5S è imbarazzante, sono passati da percentuali sopra il 30% all’andare sotto il 10% in Umbria, esito delle loro politiche e dell’attaccamento alla poltrona. Ultimo, ma non per importanza, il dato della Lega. Nonostante Salvini e la Lega fossero dati da tutti come finiti questa estate, il Carroccio si conferma primo partito. Niente male per un partito in caduta libera”.

“Le elezioni regionali in Umbria e questa vittoria stracciante, sono il trampolino di lancio verso i due grandi obiettivi del 2020, cioè vincere prima le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna e subito dopo conquistare Faenza, obiettivi difficili ma non impossibili” afferma il leghista.

“Già questa sera a Faenza si terrà una piccola cena di sezione alla presenza del segretario Jacopo Morrone, dove oltre che commentare il risultato in Umbria, parleremo dei prossimi impegni elettorali. Vincere la regione vorrebbe dire scardinare un sistema di potere consolidato da oltre 70 anni, e aprirebbe le porte alla vittoria del comune di Faenza. Se nel 2015 ci siamo andati vicino, perdendo solo in maniera risicata al ballottaggio, per il 2020 le aspettative sono più alte” evidenzia il consigliere regionale leghista.

Conclude quindi il consigliere regionale Liverani: “Molta gente si è avvicinata e continua ad avvicinarsi alla Lega, abbiamo ottimi personaggi da spendere sul territorio e per questo, assieme all’incredibile forza del nostro segretario Salvini siamo sicuri che riusciremo a portare a casa grandi risultati. Con Lucia Borgonzoni vincere la regione non è un’utopia, ma il lavoro da fare è tanto. La sezione di Faenza sarà in prima linea durante le elezioni regionali, che saranno anche il trampolino di lancio verso le comunali del 2020. Obiettivo? Vincere entrambe le consultazioni elettorali e cambiare la storia di questo territorio”.