“Sì ha una risoluzione bipartisan per fronteggiare il caro-bollette delle società dilettantistiche. Andrea Liverani, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Sport, torna ancora a sollevare le istanze del mondo sportivo, messo in ginocchio dalla pandemia prima e dal caro-energia ora.

“Abbiamo sottoscritto l’atto di indirizzo della consigliera del Pd Francesca Marchetti sottoscritta anche dalla collega della Lista Bonaccini Stefania Bondavalli poiché la Regione si è detta disposta a fare la sua parte, mettendo a disposizione risorse per andare incontro a queste realtà, fondamentali per il ruolo sociale che rivestono, che paventano il rischio chiusura” ha spiegato l’esponente del Carroccio.

“Nella risoluzione chiediamo che la Giunta si rapporti con il governo per dare corso all’adozione immediata di misure emergenziali straordinarie necessarie al contenimento del caro-energia” ha aggiunto, ricordando come i costi energetici siano arrivati a livelli insostenibili e gravino su famiglie e imprese.

“I bilanci di tali attività sono messi a dura prova dalle spese di gestione e da quelle per le utenze. Occorre che la Giunta individui linee generali di indirizzo per un uso razionalizzato degli impianti, finalizzato a un risparmio che scongiuri la chiusura delle attività e sviluppi un confronto con gli Enti locali per modificare i piani economico finanziari relativi alle concessioni degli impianti sportivi pubblici” ha spiegato il leghista.

“Esistono misure a sostegno delle società sportive dilettantistiche già definite e approvate che non sono ancora stanziate e non possiamo più perdere tempo alle quali vanno affiancate ulteriori, nuove ed efficaci misure per supportare un mondo allo stremo” ha concluso Liverani.”