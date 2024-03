Serve la creazione di una Anatomia patologica unica della Romagna. Lo chiede alla giunta il consigliere Matteo Montevecchi (Lega) in un’interrogazione firmata anche da Andrea Liverani.

Dettagliate le richieste alla Regione a partire dall’intenzione di “chiedere alla direzione generale dell’Ausl Romagna di fornire alle organizzazioni sindacali, come ad esempio Di.Co.Si. ContiamoCi!, tutta la documentazione inerente al progetto della creazione di una Anatomia Patologica Unica della Romagna”. La giunta poi spieghi “con quale personale verrà fatto funzionare un laboratorio unico di anatomia patologica, stante già l’attuale carenza di personale nelle quattro sedi, dovuta alla difficoltà conclamata di reperire professionisti, con la prospettiva che si presenti la diaspora già vista con il laboratorio analisi di Pievesestina”. Un’altra domanda è se abbia senso “centralizzare un servizio che per peculiarità non si presta a essere centralizzato e se l’assessore alla salute Raffaele Donini e l’Ausl Romagna intendano iniziare un confronto sul progetto in questione con le parti interessate ai tavoli già proposti”. I consiglieri si rivolgono poi alle Regione per sapere “se intende esprimersi a riguardo e se intende al tempo stesso sollecitare l’Ausl Romagna per una modifica radicale del progetto, evitando che le intenzioni vengano rese note solamente a progetto concluso e operativo”. Infine, si chiede se si intendono “utilizzare i fondi che verrebbero destinati a questo progetto per potenziare le realtà già esistenti in termini di svecchiamento delle apparecchiature attualmente in uso (alcune risalenti ancora agli anni ‘80 e non più adeguate alle attuali esigenze), per ampliare e rimodernare spazi attualmente utilizzati (che non hanno costi “vivi” come affitto o esborsi importanti per nuove strutture) e quindi per la valorizzazione professionale degli operatori”.

Il progetto (analisi del materiale cito-istologico in un unico laboratorio fuori da un contesto ospedaliero), ricorda Montevecchi, è stato illustrato agli operatori delle anatomie patologiche della Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini) il 24 gennaio 2023. Il consigliere, poi, sottolinea come “l’esperienza precedente dei La.U.Ro (Laboratorio Unico della Romagna) avesse portato a dimissioni volontarie, richieste di mobilità intra-aziendali o di pensionamento anticipato di molti tecnici di laboratorio”. Dopo la presentazione, numerosi professionisti hanno avanzato osservazioni “che la Direzione ha liquidato con scarsa considerazione”. Montevecchi mette in evidenza, inoltre, che “non è chiaro quale possa essere il beneficio economico di questa riorganizzazione dal momento in cui il numero di campioni da processare rimane comunque invariato e a esso si andrà ad aggiungere il costo dell’infrastruttura digitale necessaria”.