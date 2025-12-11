Più forze dell’ordine in campo sul territorio faentino dopo i diversi casi di furti. Lo ha stabilito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla Prefettura, su richiesta del Comune di Faenza.

Il tema della sicurezza era stato affrontato nell’ultimo consiglio comunale da un’interrogazione di Andrea Liverani, consigliere comunale di Area Liberale:

“Negli ultimi mesi, l’assessorato alla Sicurezza guidato dall’assessore Bosi aveva attribuito al governo la responsabilità dell’assenza di interventi sul territorio. Tuttavia, è stato finalmente riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha deliberato un rafforzamento delle misure di controllo.

La distanza tra le dichiarazioni rilasciate in precedenza e le azioni effettivamente intraprese evidenzia una gestione caratterizzata da lentezza decisionale e da un’attesa che non ha giovato alla città. Un intervento tanto necessario avrebbe potuto — e dovuto — essere programmato con maggiore tempestività nell’interesse della comunità” commenta Liverani.

“Resterò vigile affinché gli impegni annunciati si traducano in azioni concrete, durature e verificabili. La sicurezza urbana richiede continuità amministrativa e responsabilità istituzionale, non interventi adottati solo in condizioni di particolare esposizione pubblica”.