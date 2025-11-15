Il Consigliere Comunale Andrea Liverani (Area Liberale ed Indipendenti) muove una nuova critica all’amministrazione comunale. Secondo Liverani un nuovo problema sicurezza si è manifestato in Corso Saffi, definito dal consigliere comunale una “zona di intimidazioni, risse e degrado diffuso”.

“Residenti e commercianti denunciano da mesi comportamenti violenti, minacce e la presenza di frequentazioni sospette legate a una precisa attività commerciale” spiega Liverani. “Dopo gli episodi di giugno 2025, l’ultima rissa dello scorso 13 novembre ha confermato — ancora una volta — che la situazione è completamente fuori controllo.”

Liverani continua: “Il centro storico si sta sgretolando e l’Amministrazione guarda altrove. Prima Corso Garibaldi, ora Corso Saffi: il cuore di Faenza viene lasciato al degrado, quartiere dopo quartiere. Il Sindaco Isola e l’Assessore Bosi hanno perso il controllo della città. La loro inerzia è diventata un problema di ordine pubblico”.

Area Liberale e indipendenti ha quindi presentato un’interpellanza: “Vogliamo risposte, non giustificazioni”

Nel documento presentato, Liverani chiede:

“perché non ci siano interventi seri nonostante mesi di segnalazioni;

cosa stia facendo la Polizia Locale e con quali risultati;

se siano state avviate verifiche sull’attività oggetto di continue lamentele;

quali misure immediate intendano adottare per ripristinare sicurezza e legalità”.

“Faenza merita una guida capace. L’Amministrazione smetta di minimizzare. I cittadini sono esasperati. Il centro storico non può essere consegnato al degrado per incapacità politica. Isola e Bosi si assumano le loro responsabilità o lascino spazio a chi è in grado di garantire sicurezza vera” conclude Liverani.