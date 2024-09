Livello del Marzeno alto: firmata ordinanza per evacuazione piano terra delle abitazioni nella zona di via Cimatti

Scuole chiuse giovedì. Chiusi gli impianti sportivi a partire da mercoledì pomeriggio. Chiusi anche i centri diurni a causa del peggioramento della situazione meteo. Firmata inoltre l’ordinanza di evacuazione del piano terra delle abitazioni nell’area di via Cimatti, a causa dell’elevato livello raggiunto dal Marzeno. Allestito il PalaBubani per le famiglie che non hanno una sistemazione per trascorrere le prossime ore. Attivato il numero di telefono 0546 691313 per informazioni e per raccogliere segnalazioni puntuali.