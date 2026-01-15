Un risultato di assoluto prestigio porta l’ITIP L. Bucci di Faenza sul gradino più alto a livello nazionale. L’istituto ha conquistato il primo posto nella XXIV edizione del concorso “I giovani ricordano la Shoah” per l’anno scolastico 2025/2026, confermandosi non solo come eccellenza nella formazione tecnica, ma anche come realtà attenta alla cittadinanza attiva e alla memoria storica.

Il progetto vincitore ha coinvolto tre classi quinte e una quarta, guidate dalla professoressa Pelizzoni, che ha accompagnato gli studenti in un percorso di riflessione profonda, trasformando il lavoro collettivo in un elaborato giudicato meritevole del massimo riconoscimento a livello nazionale.

Il premio si traduce in un mese di gennaio ricco di esperienze significative per gli studenti. Una prima delegazione, accompagnata dalle professoresse Pelizzoni e Bruno, prenderà parte dal 15 al 21 gennaio a un viaggio della memoria che toccherà Roma, Bologna, il Binario 21 di Milano, fino a Cracovia e al campo di sterminio di Auschwitz.

Una seconda delegazione, guidata dalla dirigente scolastica Pierangela Izzi, insieme al professor Tricarico e alla professoressa Pelizzoni, sarà invece protagonista il 27 gennaio della cerimonia ufficiale di premiazione al Quirinale, dove gli studenti saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalle più alte cariche dello Stato.

“Questo riconoscimento dimostra che formazione tecnica e formazione umanistica possono procedere insieme su binari di eccellenza”, ha commentato la dirigente Izzi.

Il successo arriva in un momento particolarmente significativo anche per le famiglie alle prese con le iscrizioni al nuovo anno scolastico. L’ITIP “Bucci” lancia così un messaggio chiaro: scegliere questa scuola significa offrire ai ragazzi competenze tecniche avanzate, ma anche esperienze educative di alto valore civico e culturale, capaci di lasciare un segno profondo nella crescita personale degli studenti.