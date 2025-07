La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale, ha arrestato un individuo nella serata del 7 luglio per i reati di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito da una segnalazione per una rissa in zona stazione, durante la quale erano state lanciate bottiglie di vetro, creando pericolo per i passanti e i veicoli in transito.

Nello specifico, le volanti, giunte in stazione hanno notato il danneggiamento di una pensilina del trasporto pubblico che presentava il vetro infranto. Arrivata sul posto anche una pattuglia della polizia Locale, gli equipaggi hanno iniziato le ricerche dei due soggetti descritti come presunti autori dei fatti; i due sono stati rintracciati nelle vie limitrofe. Una delle persone fermate, già nota alle forze dell’ordine, aveva con sé un oggetto contundente e ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e ostile durante tutto l’intervento delle forze dell’ordine; anche una volta condotto in Questura, ha continuato a mantenere un comportamento violento e provocatorio, con gesti autolesionistici e atti di resistenza fisica nei confronti degli agenti, riversando la violenza anche contro gli arredi dell’Ufficio Pubblico.

L’uomo è stato pertanto arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Da ulteriori accertamenti è risultato gravato da precedenti e non in regola con le norme sull’immigrazione.

Nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato e per l’uomo è scattata la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria.