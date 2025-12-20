Notte movimentata nel centro storico di Ravenna, dove la Polizia di Stato è intervenuta per sedare una violenta lite scoppiata nei pressi di alcuni locali pubblici. A essere coinvolti due cittadini di nazionalità tunisina, di 33 e 23 anni, protagonisti di un’aggressione nata per futili motivi e rapidamente degenerata.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il diverbio è sfociato prima in un pugno e poi in una reciproca aggressione, durante la quale sarebbero stati utilizzati anche pietre e una catena. All’arrivo delle pattuglie, i poliziotti sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo, evitando ulteriori conseguenze.

Uno dei due uomini, ferito durante lo scontro, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena per le cure necessarie. L’altro soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni gravi.

Alla luce della pericolosità dimostrata e del contesto in cui si sono verificati i fatti, il Questore di Ravenna ha disposto nei confronti dell’aggressore la misura di prevenzione del cosiddetto Daspo Willy, che prevede il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali pubblici del centro storico per la durata di tre anni.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio impegno della Polizia di Stato volto a garantire la sicurezza e la vivibilità delle aree della movida cittadina, contrastando comportamenti violenti e pericolosi per l’ordine pubblico.