La Polizia di Stato di Faenza ha arrestato un cittadino nordafricano, per i reati di violenza, minaccia, resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.

Nella serata del 20 maggio scorso la Centrale Operativa della Questura di Ravenna, ha inviato una Volante del Commissariato di Faenza in un bar di quel centro, per la segnalazione di una lite in corso tra due avventori.

Al loro arrivo i poliziotti hanno notato due persone, di origine straniera, già note alle forze dell’ordine, che stavano discutendo animatamente.

Quando i poliziotti si sono frapposti tra i due per interrompere il litigio, uno dei due contendenti si è scagliato contro le forze dell’ordine, colpendole con calci e pugni, danneggiando anche l’auto di pattuglia. Dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato bloccato, arrestato e l’Autorità Giudiziaria di Ravenna, informata dei fatti, ne ha disposto la custodia nelle camere di sicurezza del Commissariato.

Il Questore di Ravenna, Lucio Pennella, all’esito dell’istruttoria svolta dal personale della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine, che ne ha valutato i precedenti e la pericolosità sociale, ha emesso nei confronti del fermato la misura di prevenzione del c.d. “Daspo Willy”, finalizzata a contenere episodi di tale violenza che possano destare grave allarme sociale a favore della sicurezza dei cittadini. All’uomo sarà vietato per tre anni di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi e locali pubblici del territorio comunale di Faenza.

Nella mattinata odierna il Tribunale di Ravenna, dopo la convalida, ha disposto l’accompagnamento in carcere, in attesa del dibattimento.