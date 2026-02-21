Un nuovo accoltellamento si è verificato a Ravenna. L’episodio di violenza è avvenuto, intorno alle 16, in via Carducci, nell’ultimo periodo balzata agli onori delle cronache per la rissa, con tanto di lanci di sassi, che ha portato notevole spavento fra i passanti e i residenti. Questa volta l’ennesima lite è degenerata ulteriormente e ha portato al ferimento di una persona, trasportata poi in ospedale con un codice di media gravità. Il coltello, fortunatamente, non ha colpito in zone vitali. La lama ha colpito all’altezza della spalla.

Dopo la chiamata di soccorso alla centrale operativa, in via Carducci, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivate anche le pattuglie della Polizia Municipale e della Polizia di Stato, per cercare di ricostruire quanto accaduto e per capire se anche l’ultimo episodio di violenza della zona sia legato allo spaccio di sostanze stupefacenti o se abbia un altro tipo di motivazione.