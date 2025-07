La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Faenza sono intervenuti nel centro di Castel Bolognese perché era stata segnalata la presenza di un uomo in forte stato di agitazione che stava aggredendo alcune persone.

L’uomo è stato rintracciato da una pattuglia del Radiomobile che transitava nella zona: a petto ed in evidente stato di agitazione, stava aggredendo una persona colpendola con un lungo bastone. Dopo l’intervento dei militari, l’uomo, un 35enne con precedenti, ha cercato di avventarsi anche verso i Carabinieri, minacciandoli. I militari, per fermarlo e disarmarlo, sono stati quindi costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione.

L’aggressore è stato pertanto portato in Caserma dove è stato possibile ricostruire la dinamica dei fatti accertando che il predetto, per questioni familiari, aveva aggredito il fratello, il quale, a seguito dei colpi ricevuti, ha riportato ferite per una prognosi di 10 giorni. Il 35enne è quindi stato arrestato per lesioni personali pluriaggravate, violenza privata e resistenza a Pubblico Ufficiale, reati aggravati poiché commessi da persona già sottoposta ad una misura di prevenzione.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere di Ravenna in attesa dell’udienza di convalida.