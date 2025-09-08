Dovrà essere fatta luce su quanto avvenuto a Marina di Ravenna nell’ultimo weekend. Alla centrale operativa è infatti arrivata una chiamata per una lite. Tuttavia, il personale della Questura, al suo arrivo, ha unicamente trovato steso a terra un uomo ferito. Lì vicino uno zaino, contenente delle cartucce per fucile. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente. L’uomo fortunatamente non aveva riportato ferite gravi ed è stato medicato da un equipaggio del 118 giunto sul posto.

Nel fine settimana le forze dell’ordine hanno condotto un’attività definita “ad alto impatto” che ha visto il coinvolgimento della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e della Polizia Provinciale. Il servizio è stato svolto per le strade di Cervia, Milano Marittima e Marina di Ravenna, i lidi principali, in grado di attirare più visitatori nel fine settimana. 200 le persone controllate e diverse le sanzioni per violazione al codice della strada.