L’istituto Tecnico Economico G. Ginanni di Ravenna, dal prossimo anno scolastico (2026/2027) diventa un Test Centre per l’ente di certificazione Trinity College London, arricchendo così la propria offerta formativa per l’insegnamento della lingua inglese. La certificazione Trinity consente non solo di accedere direttamente a corsi universitari in lingua inglese, ma anche di sviluppare la conoscenza della lingua parlata negli ambiti di lavoro specifici degli istituti Tecnico-Economici.

Il percorso Trinity College London è il nuovo corso Amministrazione, Finanza e Marketing dove i nostri studenti, oltre ad utilizzare la lingua inglese nelle materie di indirizzo – quali Economia Aziendale, Diritto ed Economia Politica – verranno preparati a conseguire la Certificazione Inglese GESE (Graded Examination in Spoken English), ideata dal Centro Trinity per gli studenti degli Istituti Tecnici Economici.

«La forza di questa certificazione consiste nell’essere rivolta al mondo del lavoro e all’acquisizione di ottime competenze di Speaking. Parlare inglese, ad oggi, è infatti considerato dai datori di lavoro un elemento indispensabile per la carriera. Gli studenti che, invece, desiderano proseguire gli studi accademici, si vedranno riconosciuta la certificazione Trinity ISE che permetterà loro di accedere direttamente a molti corsi universitari in lingua inglese. Questo perché la certificazione Trinity College London è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha validità internazionale», spiegano le docenti di Inglese responsabili del progetto, professoresse Laura Rizzà e Monica Cimatti.

Per scoprire i corsi dell’Istituto Tecnico Economico G. Ginanni e il nuovo percorso Trinity College London, sono in programma i seguenti Open Day di Istituto, dedicati agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie. Programma Open Day: SABATO 29/11/2025 DALLE 15:00 ALLE 16:30; SABATO 29/11/2025 DALLE 16:30 ALLE 18:00; SABATO 13/12/2025 DALLE 15:00 ALLE 16:30; SABATO 13/12/2025 DALLE 16:30 ALLE 18:00; VENERDÌ 16/01/2026 DALLE 16:30 ALLE 18:30.