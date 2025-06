Ecogest North America Inc., controllata canadese della ravennate Ecogest SpA (tramite Greenway Group, holding della famiglia Molinari), ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Greenbrier Landscaping Inc., azienda attiva da oltre 25 anni nella manutenzione del verde urbano e infrastrutturale in Ontario.

L’operazione, del valore di oltre 3,3 milioni di dollari canadesi tra asset e backlog, consolida la presenza industriale italiana in un mercato – quello del landscaping stradale nordamericano – che vale oltre 23 miliardi di dollari l’anno tra Canada e USA. La chiusura segna anche un momento storico perché si tratta della prima acquisizione di rilievo nel settore del landscaping stradale fatta da una società italiana in Canada.

Il closing, firmato ad Ayr è stato seguito da un team internazionale: Bonelli Erede (Milano), con l’Avv. Gianfranco Veneziano capo team, lo studio Pascale v Di Poce v Iadipaolo Law (Toronto), rappresentato dall’avvocato Joe Caposciolti, ed il financial advisor Robert Pellegrino, partner dello studio KBFP LLP.

Nel nuovo consiglio di amministrazione della società acquisita siederanno Valerio Molinari (Presidente), Tommaso Molinari (Direttore Generale), il DG Pietro Torchi Lucifora, Nelson Medeiros e Fernando Tito, in rappresentanza dei soci canadesi.

“Consolidiamo la nostra presenza in Ontario – ha dichiarato Valerio Molinari – e guardiamo a nuove espansioni, dal British Columbia agli Stati Uniti, per rafforzare il nostro ruolo nel settore della manutenzione del verde infrastrutturale.”

“Puntiamo a diventare un general contractor ad alto contenuto tecnologico – ha aggiunto Tommaso Molinari – investendo in soluzioni avanzate, anche basate su intelligenza artificiale, per incrementare sicurezza e performance operative.”

In Italia, Ecogest gestisce oltre 8.200 km di rete stradale e autostradale, confermandosi tra i principali operatori nazionali del settore.

“Il nostro percorso di crescita continua – conclude Valerio Molinari – con nuovi progetti in fase di sviluppo in Nord America e in regioni strategiche per il mercato italiano come la Lombardia.”