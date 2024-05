Dopo settimane di tour live del Presidente Giuseppe Conte nei teatri italiani, il 4 giugno alle ore 20.30 sarà in proiezione al cinema Sarti il documentario video.

“I prossimi 8 e 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modelli diametralmente opposti” commenta il senatore Marco Croatti, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle “Dovremo scegliere tra chi vuole le transizione ecologica e chi la transizione militare. Tra chi vuole fermare la guerra e chi sa solo inviare armi. Per essere capillari sul territorio italiano e raggiungere anche chi non ha potuto vedere il presidente Conte a teatro dal vivo, si è deciso di produrre una versione video da proiettare nelle sale cinematografiche”.

Croatti così presenta la serata del 4 giugno: “Sarà un’importante riflessione su quello che non sta funzionando nel fantastico mondo di Giorgia Meloni e per conoscere le soluzioni che il M5S pensa di offrire ai problemi che più preoccupano gli italiani: dal carovita ai tagli alla sanità, fino ai rischi per l’ambiente e per la nostra sicurezza, fra leader mondiali che ci portano alle soglie della Terza Guerra Mondiale”.