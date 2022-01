L’Italia candidata ufficialmente il Parco della Vena del Gesso a Patrimonio dell’Umanità | VIDEO

La Vena del Gesso sarà uno dei paesaggi italiani candidati a diventare Patrimonio Unesco. È arrivata nella giornata di martedì 25 gennaio la notizia della candidatura ufficiale in vista del 2023. Il consiglio direttivo della Commissione nazionale per l’Unesco ha deliberato in favore della proposta avanzata nel 2016 dalla Federazione Speleologica Regionale Emilia-Romagna. La settimana scorsa era arrivato il via libera della Regione Emilia-Romagna.

Inizia quindi un nuovo percorso fondamentale per ottenere il riconoscimento di patrimonio dell’umanità. Un percorso nel quale potrebbe avere la sua rilevanza anche la decisione appena presa dalla Regione in merito alla cava del gesso di Monte Tondo.