Celebrati ad Ostia i 140 anni della bonifica, resa possibile anche grazie agli scariolanti romagnoli. Presenti alla celebrazione dell’anniversario anche gli studenti della scuola Valgimigli di Mezzano. Dal 2003 gli istituti comprensivi Calderini Tuccimei di Acilia e Valgimigli di Mezzano fanno rivivere l’esperienza degli scariolanti romagnoli che il 24 novembre 1884 partirono da Ravenna per bonificare l’Agro Pontino. Il progetto si articola in due fasi: la corrispondenza durante la classe quarta e la visita sui luoghi della bonifica in quinta. Grande emozione quindi oggi per i ragazzi che, dopo due anni di lettere e disegni, finalmente si sono incontrati e abbracciati.

Per l’Istituto Compresivo Valgimigli di Mezzano erano presenti i plessi: Bartolotti di Savarna, con le insegnanti Maria Cristina Bernabei, Rita Fabbri e Linda Nicoletti, e Pascoli di Sant’ Alberto, con le insegnanti Margherita Guglielmino e Anna Di Gloria.

La seconda parte del progetto si svolgerà a maggio quando i ravennati accoglieranno i gemellati ostiensi.