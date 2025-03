‘Contiamo Pari’ è il tema della bella e partecipata lezione cui hanno partecipato giovanissime e giovanissimi delle classi IV A e IV B dell’Istituto Tavelli di Ravenna che si sono dimostrati interessatissimi e straordinariamente sensibili al tema della parità di genere declinato alle scuole primarie. La lezione era organizzata, come tutto il ciclo promosso quest’anno nelle scuole della Romagna e di Ferrara, dalla Fondazione per l’Educazione finanziaria e il Risparmio (Feduf), promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) presieduta da Antonio Patuelli.

La lezione, tenuta dalla docente Feduf Laura Ranca, e promossa dalla Cassa di Ravenna, che sta lavorando su tutto il territorio per diffondere nelle scuole di ogni ordine e grado la conoscenza e la sensibilità verso i temi della sostenibilità, dell’inclusione e della parità di genere, ha visto coinvolte le classi delle insegnanti Paola Melini e Raffaella Ghisolfi, coordinate dalla Dirigente scolastica Giulia Casadio che hanno con entusiasmo e grande sensibilità compreso l’importanza di illustrare i concetti della parità di genere e della sostenibilità, oggi centrali nel futuro di tutti noi, già nelle studentesse e negli studenti più giovani.

E la risposta dai banchi della scuola ‘Tavelli’ è stata davvero entusiasmante con numerosissime domande ed interventi straordinari per intuizione, sincerità, passione e capacità di dialogo e confronto.

Le due classi IV A e IV B, dopo questa seconda lezione, sempre promossa dalla Feduf, sono state ammesse alla festa finale ai Chiostri Danteschi del prossimo maggio, festa alla quale saranno ammesse le migliori scuole e classi partecipanti al progetto Educazione Finanziaria 2024-2025. La festa sarà incentrata sullo sviluppo degli stessi temi dell’Agenda 2030 affrontati nelle lezioni preparatorie: ovvero equità, solidarietà, sostenibilità, rispetto dell’ambiente e parità di genere. A questa festa è già stata ammessa anche la Scuola Cavina di Porto Fuori che ha già completato con successo il proprio percorso di insegnamento.

Alla Festa finale saranno presenti anche il Presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli e la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti.