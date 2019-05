Sotto gli auspici e alla presenza del responsabile del Centro Sportivo Italiano Giovanni Conti e della moglie del compianto professore Daniele Gatti, l’Istituto faentino ha voluto ricordare il suo insegnante, stimato e amato da colleghi e alunni.

In un’aula magna gremita, il Dirigente scolastico Fabio Gramellini, alla presenza della Signora Antonietta, moglie del professor Gatti, per la prima volta in assoluto ha conferito una borsa di studio in sua memoria all’alunno Mirko Piazza, commuovendo così l’ampia platea di docenti del Dipartimento di Scienze motorie e sportive e di studenti. La borsa di studio, assegnata all’alunno che si è distinto partecipando attivamente con impegno alle attività sportive proposte dalla scuola, rappresenta in realtà una delle tante forme con cui la Scuola ricorda il professore, grande animatore della vita sportiva faentina nonché creatore del Gioca sport, che ha coinvolto per anni migliaia di bambini e giovani faentini.

In prossimità della chiusura dell’anno scolastico, nessuno dimentica Daniele, per aver lasciato una forte eredità di valori che uniscono un mondo giovane, intraprendente e impegnato: su tutti, è il valore umano ed educativo dello sport quello che più colpisce di lui, dimostrato nella sua versatile vita lavorativa. Bravo allenatore e preparatore atletico di qualità in diversi ambiti sportivi, dall’atletica, al tennis, al pugilato agli sport di squadra, Daniele è stato conosciuto per le sue collaborazioni con atleti e squadre della provincia.

Durante quest’anno scolastico la sua eredità è stata rinnovata grazie anche alla ricca attività sportiva, che ha visti coinvolti in diverse discipline molti alunni di tutti gli indirizzi: dalla corsa campestre, alla pallavolo, al tennis da tavolo, basket school cup, danza sportiva, calcio a cinque, beach volley, atletica leggera pista, fino all’orientamento di precisione o trail-orientamento e al campionato provinciale scolastico di dodgeball, lo sport nell’It Oriani resta una roccaforte dell’educazione motoria e sportiva, in forma ludica e agonistica, che concorre allo sviluppo e alla maturazione dei giovani che aspirano a migliorare sé stessi.

La mattinata si è conclusa con la cerimonia finale delle premiazioni e con la consegna degli attestati di partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi per l’a.s. 2018-19.