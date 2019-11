Nella giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, mercoledì 20 novembre p.v., l’Itip Bucci celebra il Peer Mediation Day, ed ha invitato in Aula Magna dalle 10:00 alle 11:00 i rappresentanti di tutte le classi e di istituto della scuola per assistere ad un macroevento sulla mediazione.

Durante l’incontro il gruppo interno di mediatori fra pari, con l’ausilio del prof. Flavio Amadori formatore di mediatori e della referente interna del progetto prof.ssa Minelli Silvia, hanno presentato la carta di Bologna (Decalogo sulla mediazione) e il codice di condotta dei mediatori scaturito dalla sintesi degli elaborati prodotti da tutti i mediatori della rete delle scuole amiche della mediazione che si è appena formata.

Con l’occasione è stato illustrato inoltre il servizio di mediazione all’interno della nostra scuola, attivo a partire da quest’anno scolastico.