In merito ai collegamenti apparsi sulla stampa tra i consiglieri comunali Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni, rispettivamente presidente e vicepresidente di Lista per Ravenna, e alcune vicende politiche nazionali riguardanti i rapporti tra Lega per Salvini, Futuro Nazionale e Popolo della Famiglia, i due esponenti precisano la totale estraneità del movimento civico a dinamiche di partito.

Lista per Ravenna – sottolineano – è un soggetto civico locale, privo di legami organici con partiti nazionali e collegato esclusivamente ai cittadini del territorio. L’attività in Consiglio comunale è infatti guidata dal “Programma 2025-2030 per il buon governo di Ravenna”, documento approvato dal Comitato operativo e presentato alle ultime elezioni amministrative come proposta alternativa all’attuale Amministrazione.

In occasione del voto del 25 e 26 maggio 2025, Lega Romagna e Popolo della Famiglia locale avevano sostenuto la candidatura a sindaco di Ancisi, aderendo al programma come base di collaborazione. Tuttavia – precisano – l’impegno assunto dagli eletti riguarda esclusivamente l’attuazione dei contenuti del progetto amministrativo, articolato in venti capitoli che spaziano dalla sicurezza alla sanità, dall’ambiente al porto, dal turismo ai servizi sociali, dalla famiglia al lavoro, fino a infrastrutture, sport e identità romagnola.

“Non abbiamo altri impegni politici al di fuori di questo programma”, ribadiscono Ancisi e Spadoni, chiarendo che le dinamiche della politica nazionale competono ai partiti, realtà che dichiarano di rispettare ma dalle quali Lista per Ravenna resta autonoma e indipendente.