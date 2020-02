Alessandro Garofalo, esperto di Lista per Ravenna per la sicurezza dell’ambiente urbano ha segnalato ai gruppi consiliari di questo Comune la situazione di pericolosità del cantiere installato presso la stazione ferroviaria, sul lato di via Darsena, i cui lavori, effettuandosi la posa della fibra ottica, sono delimitati solamente con un nastro bianco-rosso.

<<La legge prescrive invece che la segnaletica di sicurezza dei lavori, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa dell’incolumità dei pedoni che vi transitano a fianco, quali barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti>> affermano Stefano Donati ed Elisa Frontini (Capigruppo di Lista per Ravenna nei Consigli territoriali del Centro urbano e della Darsena).

<<Si chiede pertanto al sindaco se intende attivare gli uffici preposti alla gestione della viabilità e ai controlli sulla correttezza del suo stato affinché si produca al più presto la messa in sicurezza di tale cantiere al fine esposto>> conclude Lista per Ravenna.