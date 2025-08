“Tanto è successo a Ravenna in queste settimane e tanto si è detto sul tema della sicurezza.

Il problema è, resta e rimane, un problema per tutti indipendentemente da come la si pensi, cercare una soluzione immediata è un dovere a cui non bisogna sottrarsi.

Cercare colpe e colpevoli sulla difficile questione dell’accoglienza della popolazione immigrata non aiuta certamente a porre uno stop ad azioni, comportamenti e violenze che si stanno registrando con inaudita frequenza.

Per la lista civica Ravenna al Centro è indispensabile che ogni singola pertinenza di responsabilità istituzionale operi con celerità, con operazioni di prevenzione e di monitoraggio costante nel tempo e che si rapporti con gli altri soggetti dedicati alla sicurezza del territorio.

Anche il Comune, limitatamente alle disposizioni ed alle funzioni attribuite può e deve fare la sua parte, investendo soprattutto nel vigile di quartiere che deve rappresentare il primo riferimento di aiuto per il cittadino.

In via sperimentale, il vigile di quartiere potrebbe debuttare, a nostro avviso, per l’operazione di presidio alla zona dei Giardini Speyer trovando anche alloggiamento presso i locali già a disposizione del Comune di Ravenna presso la sede di “Città Attiva”.

A dare maggiore spessore all’azione dell’amministrazione comunale – la lista civica propone opportuno effettuare la disattivazione della linea wi-fi gratuita offerta ai cittadini ravennati nella zona della stazione e dei Giardini Spayer, al fine di evitare stazionamenti ed assembramenti di alcuni gruppi etnici nella zona.

E non da ultimo emanare ordinanze per il divieto di sosta e consumo di bevande e cibo in prossimità degli spazi considerati sensibili ovviamente tale azione dovrà essere supportata da azione di adeguato pattugliamento.”

Lista civica “Ravenna al Centro”