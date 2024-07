“Siamo lieti dell’approvazione dell’Ordine del Giorno riguardante la sicurezza, il decoro urbano e l’ordine pubblico del 30 luglio 2024. Confermiamo quanto espresso nel nostro comunicato stampa precedente: per affrontare i problemi legati alla “malamovida”, è essenziale utilizzare un approccio razionale, avvalendosi della pianificazione e della programmazione degli interventi delle forze dell’ordine, sia nazionali che locali. Apprezziamo l’azione tempestiva del sindaco e del vicesindaco in questo senso. Desideriamo anche ringraziare le forze dell’ordine per l’importante sforzo di risorse impiegate nelle ultime settimane, che confermano la serietà e continuità della collaborazione tra il nostro Comune, la Prefettura e le Forze dell’ordine.

L’unanimità nel voto dell’ODG da parte di tutte le forze civiche e politiche presenti in consiglio comunale dimostra la volontà condivisa di contenere il fenomeno della “malamovida”, riconoscendone la complessità.

Esprimiamo pertanto riconoscenza verso l’opposizione presente in consiglio comunale per aver scelto una via concertata per affrontare temi strategici e di comune interesse per la comunità come quelli della sicurezza, dell’ordine pubblico e del degrado.

Infine, ci teniamo a sottolineare che, al termine della stagione turistica 2024, sarà necessario approfondire il confronto con le associazioni di categoria e gli operatori economici per pianificare più efficacemente le attività di contrasto alle azioni di “malamovida”, che danneggiano il decoro urbano e disturbano la serenità dei cittadini e dei turisti. Il tema del degrado è particolarmente sentito su Milano Marittima, la nostra località a più alta densità turistica, che “è un dono di Palanti” e dei pionieri che l’hanno ideata e fortemente desiderata. Riteniamo inoltre che debba essere tutelata da una forma di turismo che consuma senza rispetto il territorio.

L’orientamento della nostra lista civica rimane fermamente convinto che la città di Cervia, in tutte le sue località, debba interrogarsi e fare squadra perseguendo un modello turistico orientato al BEN – VIVERE e alla qualità dei servizi”.