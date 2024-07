Le dichiarazioni sulla stampa e sui social in merito alla sicurezza urbana degli esponenti di Fratelli d’Italia di Cervia e di Ravenna, oltre ad essere fuorvianti, impediscono di comprendere il fenomeno nella sua dimensione reale. Come spesso accade quando la destra è all’opposizione, “sbraita” e quando è al governo, mistifica. La sicurezza urbana non richiede una narrazione della paura, ma una pianificazione strategica di lungo periodo e l’allocazione di risorse. Ed è esattamente quello che hanno fatto il sindaco e il vicesindaco nel loro primo atto di governo. Condanniamo le risse e gli episodi di violenza, ma siamo consapevoli che non sono caratteristici di questo territorio; Cervia è una città ospitale e aperta. Per mantenerla tale è necessario intervenire in modo collaborativo con le forze sociali ed economiche della città. “La sicurezza del territorio è un tema serio e complesso che va affrontato con lungimiranza, visione complessiva della località e senza fare dichiarazioni strumentali, che non aiutano il turismo, ma danneggiano l’immagine della città.”