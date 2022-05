Abbiamo sempre ritenuto la messa in sicurezza della via Ravegnana, collegamento fra le città di Forlì e Ravenna ma anche strada di collegamento fra i paesi del forese sud del comune e il capoluogo, un’ esigenza non più procrastinabile.

Ben venga il passaggio alla progettazione esecutiva sull’attuale tracciato, che a nostro avviso è la soluzione più fattibile a livello economico, la meno impattante a livello ambientale e la più idonea per raggiungere la città da parte dei paesi situati a sud della città.

Molto bene lo studio per un innesto più a nord sulla statale adriatica per evitare l’attuale rotonda presente ora fra la via Ravegnana e la statale, snodo che si è rivelato pericoloso e causa di lunghe file di mezzi negli orari di massimo spostamento.

Bene la prospettiva di eliminare il traffico dai paesi di Ghibullo e Coccolia, non va però dimenticata anche la messa in sicurezza dell’incrocio della via Santuzza con la via Ravegnana nei pressi della località di Longana.

Il passo della progettazione non era scontato e lo prendiamo come un ottima notizia consapevoli poi delle difficoltà a reperire le risorse ma siamo certi che le amministrazioni sapranno indirizzare in questa giusta opera i soldi necessari a realizzarla.

La lista civica Ambiente e territorio giudica quindi positivamente l’atto fatto dalla Regione Emilia-Romagna.