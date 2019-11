La Regione Emilia Romagna organizza un ciclo di incontri rivolti ai genitori di adolescenti con gli esperti dell’Istituto Minotauro. Si tratta di occasioni per capire meglio come comportarsi con i propri figli ed aiutarli a crescere.

Sarà presente come relatrice Laura Turuani , psicologa, psicoterapeuta , socia dell’Istituto Minotauro. Docente presso la Scuola di specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica dell’adolescente e del giovane adulto del Minotauro , ha insegnato all’Università degli Studi di Padova e all’Università degli Studi dell’Insubria di Varese. Si occupa di adolescenti e adulti nell’aera della clinica , della ricerca e della formazione. Tra le sue pubblicazioni: “Sempre in contatto” (con M.Lancini , Franco Angeli, 2009) , “Narciso innamorato” (con G.Pietropolli Charmet, Bur 2014), “Mamme avatar” (con D.Comazzi, Bur, 2015).

Incontro ad accesso libero e gratuito realizzato con il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina