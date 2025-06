Domenica 15 giugno si è svolta al Circolo Canottieri di Ravenna la consueta Festa delle Ciliegie organizzata dal Lions Club Ravenna Romagna Padusa.

La finalità della festa è quella di raggruppare in un unico evento tanti amici, Lions e non, e di cementare l’amicizia fra i partecipanti.

Il fine nobile però è quello di donare un cane guida ad un non vedente, ridandogli così, oltre all’autonomia persa per la cecità, un amico fedele con cui convivere, quello che chiamiamo un angelo a 4 zampe.

I cani guida sono allevati e addestrati dal Centro Cani Guida Lions di Limbiate (MB) e consegnati gratuitamente al non vedente che ne fa richiesta. Dal 1959, anno di fondazione del Centro, sono stati consegnati 2340 cani.

Per il nostro Club, questa è stata la consegna del 20° cane guida consecutivo, unico Club in Italia insieme ad un Club di Como.

Il beneficiario di quest’anno è stato Gianluca Casalino di Como, il cui attuale cane, per motivi di vecchiaia, non è più idoneo al servizio e quindi è stato prontamente sostituito da un altro cane appena addestrato, Olanda una splendida femmina nera di Labrador.

La donazione di un cane guida è quindi…per sempre!!!

Per il nostro Club questo è da 20 anni il principale Service e nonostante sia oneroso, siamo molto felici di donare a chi ha bisogno, donazione resa possibile dall’impegno di tanti

Alla Festa hanno partecipato circa 200 persone, divisi tra Club Lions arrivati da Abruzzo, Marche e Romagna, ospiti dei soci e sostenitori di questa iniziativa alla quale hanno contribuito, col proprio lavoro, intellettuale e fisico più di 20 Soci.

Prima del pranzo gli istruttori di Limbiate hanno fatto vedere una dimostrazione di addestramento, di come i cani riescono a condurre il non vedente avvertendolo di ostacoli e fare in modo di evitarli, sorprendendo tutto il pubblico presente

La giornata è stata allietata da aperitivo, pranzo a base di paella, sorbetto, ma soprattutto da 80 kg di ciliegie (simbolo della giornata), tutto giudicato ottimo e abbondante.

Durante la consegna, particolarmente commovente è stata la testimonianza di Gianluca, destinatario del cane guida di questa edizione, e di Raffaella, una non vedente a cui il cane è stato donato qualche anno fa.

Nella cerimonia di consegna hanno preso la parola il Governatore del Distretto 108 A Mario Boccaccini, il Presidente del Centro Cani Guida di Limbiate Giovanni Fossati, il Presidente del Club Simone Godoli, e Andrea Franchi (il socio che da oltre 20 anni è l’impeccabile ispiratore, motivatore e organizzatore di questo momento).

Al termine della giornata il Presidente Giovanni Fossati ha consegnato al Club una targa commemorativa