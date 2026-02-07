Prosegue la serie di incontri culturali organizzati dal Lions Club Ravenna Host nella consueta cornice di Sala Ragazzini in largo Firenze a Ravenna.

Nel pomeriggio di lunedì 9 febbraio alle 19 sarà ospite Antonio De Rosa, Sovrintendente della Fondazione Ravenna Manifestazioni, per raccontare la sua esperienza con lo spettacolo dal vivo. La Fondazione da lui diretta si occupa della realizzazione del Ravenna Festival, della Stagione d’Opera e Danza del Teatro Alighieri, della gestione tecnica del Teatro che viene messo a disposizione per prosa, musica e danza anche programmati da soggetti terzi.

Sarà una occasione interessante e originale per immergersi nel panorama culturale e musicale della nostra città, conoscendone scena e retroscena, con uno dei maggiori protagonisti di questi ultimi decenni.