Lunedì 27 gennaio, alle 19, nella consueta cornice di Sala Ragazzini in Largo Firenze a Ravenna, è in programma un incontro con il professor Massimiliano Casavecchia, architetto ravennate, sul tema “Ravenna città d’acque”, dal titolo del volume recentemente curato dallo stesso Casavecchia.

Massimiliano Casavecchi, laureato in Architettura, ha insegnato in diverse università. E’ stato direttore della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio, della Università di Bologna. Oggi svolge attività di ricerca all’interno di fondazioni private e società miste pubblico-privato. Organizza di mostre, eventi e comunicazioni. Tiene conferenze, partecipa come relatore a seminari e tavole rotonde. E’ autore di vari saggi e curatore di numerosi articoli e pubblicazioni.

All’attività didattica, culturale e di ricerca affianca l’impegno professionale occupandosi in particolare modo di edilizia pubblica nei vari campi di intervento (nuova costruzione, restauro e recupero dell’esistente, pianificazione territoriale). Svolge attività di consulenza per enti pubblici e società private. Ha fondato le società di architettura e ingegneria Muratoria scrl e RanRan srl, aderenti a Confindustria e alla filiera delle costruzioni della Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE). E’ vicepresidente di ANCE Romagna. E’ vicepresidente regionale dell’ Istituto Nazionale di Architettura (INARCH) Emilia Romagna.