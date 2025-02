Proseguono gli incontri pubblici organizzati al lunedì pomeriggio dal Lions Club Ravenna Host. Lunedì 24 febbraio, alle 19, nella consueta cornice di Sala Ragazzini in Largo Firenze a Ravenna, è in programma un incontro con il professor Andrea Ricci, del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, che parlerà degli scavi dell’antica città israeliana di Ascalon.

L’area archeologica dell’antica Ascalon appare ancor oggi perfettamente riconoscibile per il tracciato delle sue mura posto, a semicerchio verso il mare, accanto alla moderna città di Ashkelon nel sud di Israele. La missione italiana, coordinata dalla prof.ssa Cecilia Maria Roberta Luschi (Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze) in collaborazione con il prof. Rafael Lewis della Bar-Ilan University, ha condotto ad Ascalon varie campagne di scavo sul sito denominato S. Maria in Viridis, all’interno di un vasto progetto di ricerca multidisciplinare centrato soprattutto sullo sviluppo urbano di una parte della città in epoca romana e sulla sua successiva evoluzione fino al periodo crociato. Gli sviluppi degli studi e degli scavi connessi alle opportune e necessarie verifiche “tecniche” sui riscontri archeologici, hanno consentito di rivedere la storia del sito di S. Maria, individuando la presenza di strutture romane risalenti al I-II secolo (probabilmente il “viridarium” di una residenza di alto livello) sulle quali molto più tardi, forse soltanto nel periodo crociato, è stato realizzato l’edificio religioso. Il contributo di tale progetto di ricerca non si limita al risultato “scientifico”, ovvero la conoscenza storico-architettonica, ma si attua anche in termini “metodologici” attraverso la definizione di un modello virtuale del sito che, superando il problema della non reversibilità dello scavo fisico, rende sempre disponibile per future indagini il dato archeologico in tutte le fasi del suo sviluppo e non soltanto nel suo esito finale.