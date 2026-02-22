Prosegue il ciclo di appuntamenti culturali promossi dal Lions Club Ravenna Host nella cornice della Sala Ragazzini, in largo Firenze. Lunedì 23 febbraio alle ore 19 sarà ospite Marco Mancini, ex agente dei servizi segreti, che dialogherà con la giornalista Margherita Ghinassi per presentare il libro “Le regole del gioco”.

Mancini ha iniziato la propria carriera nella Sezione speciale anticrimine dei Carabinieri di Milano, fondata dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa per contrastare il terrorismo. Successivamente ha operato nell’ambito dello spionaggio e controspionaggio in Africa, nei Paesi dell’Est Europa e nel Medio Oriente allargato, contribuendo alla costruzione di reti informative nei teatri di guerra per la liberazione di ostaggi.

Nel volume vengono ripercorsi episodi e scenari legati alla sicurezza nazionale e internazionale, offrendo uno sguardo diretto su alcune vicende che hanno segnato la cronaca italiana, tra cui il caso Abu Omar, lo scandalo Telecom-Sismi e il controverso incontro con Matteo Renzi all’autogrill.