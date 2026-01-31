Lunedì 2 febbraio, alle ore 21, le Artificerie Almagià di Ravenna ospiteranno Riccardo Rossi e Leonardo Colombati con lo spettacolo La playlist più bella del mondo, una serata tra musica, racconti ed emozioni con una forte finalità solidale.

“È la canzone più bella del mondo!”: una frase che Rossi e Colombati si sono detti infinite volte ascoltando i loro brani preferiti e che diventa il filo conduttore di uno spettacolo capace di intrecciare ascolti musicali, filmati storici, aneddoti divertenti e retroscena inediti. I due protagonisti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso la grande musica italiana e internazionale, da Mina a Gianni Morandi, da Frank Sinatra a Barbra Streisand, passando per Ennio Morricone, Michael Jackson, Bruce Springsteen e The Beatles.

L’evento è organizzato dal Lions Club Ravenna Host e dalla Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà, con il contributo di Acmar Scpa. Il ricavato della serata sarà devoluto all’allestimento, presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna, di uno spazio dedicato all’accoglienza dei pazienti con disturbi alimentari.

Una serata di spettacolo e solidarietà, in cui la musica diventa strumento di cura e attenzione verso i più piccoli.