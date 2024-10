I Lions Club: Ravenna Host, Ravenna Bisanzio, Ravenna Dante Alighieri e Ravenna Romagna Padusa organizzano per Domenica 13 Ottobre 2024 una Pedalata Solidale da Ravenna a Punta Marina, aperta a tutti i cittadini della provincia di Ravenna e della Romagna, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore degli abitanti della Romagna colpiti dalla recente alluvione di Settembre 2024.

Le sottoscrizioni devolute in occasione della Pedalata confluiranno nel fondo di solidarietà promosso dal Governatore Mario Boccaccini del Distretto Lions 108 A per contribuire a far fronte ai gravi danni delle alluvioni nell’ area romagnola del 2023 e 2024.

L’iniziativa fa parte di un impegno costante dei Lions sulle tematiche ambientali e della solidarietà sociale.

L’organizzazione della Pedalata prevede:

alle 9,30 il ritrovo in bicicletta presso lo Chalet dei Giardini Pubblici di Ravenna in Via Santi Baldini n. 4

alle 10 la partenza ufficiale della biciclettata da Ravenna a Punta Marina lungo la pista ciclabile di Via Canale Molinetto.

Si tratta di un percorso agevole e protetto lungo la pista ciclabile su asfalto per complessivi 24 km. ( andata e ritorno ).

L’iniziativa è svolta in collaborazione con la Fiab di Ravenna che assicurerà l’ accompagnamento della Pedalata.

A tal fine la Fiab di Ravenna, unitamente a tutti i Lions Club, consiglia l’uso del casco per grandi e bambini e la partecipazione con biciclette gonfie e in buone condizioni.

alle 12 circa è previsto l’ arrivo al Bagno Baloo di Punta Marina dove sono previsti i saluti e il ringraziamento dei Lions e successivamente un ristoro con piadina, salsiccia, acqua, vino e caffè per tutti i partecipanti.

L’ offerta minima consigliata è di:

10 euro per la Pedalata e 5 euro per i bambini

20 euro per la Pedalata con il ristoro e 10 euro per i bambini e ragazzi fino a 14 anni

Tutta la cittadinanza è caldamente invitata a partecipare e a dare testimonianza concreta della propria solidarietà.