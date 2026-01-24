L’intelligenza artificiale protagonista di un convengo della Cassa di Ravenna a Rimini

‘Intelligenza Artificiale: prospettive e rischi’ è stato il tema della conferenza in che si è svolta venerdì 23 gennaio alle 17 alla Sala Ressi del Teatro Galli a Rimini. Ogni giorno di più il tema dell’Intelligenza Artificiale ed il delicatissimo equilibrio tra i benefici che può portare ed i rischi che comporta diventa più di attualità: non solo le categorie più deboli, ma anche professionisti, giovani, persone preparate ed attente si trovano ogni giorno a rischiare conseguenze gravi per effetto di un uso illecito e spregiudicato della AI. Ed è per questo che la Cassa di Ravenna sta promuovendo, con sempre maggiore forza e convinzione, un ciclo di conferenze per sensibilizzare i cittadini, non solo verso le grandi possibilità dell’Intelligenza artificiale, ma anche verso i suoi rischi. I relatori della conferenza, che si avvale del patrocinio del Comune di Rimini, sono stati: dopo i saluti dell’Assessore alla Transizione Digitale del Comune di Rimini Mattia Mario Morolli, il Presidente della Conferenza, il Direttore Generale della Cassa di Ravenna Nicola Sbrizzi, Riccardo Nencini, scrittore e saggista, Presidente del Gabinetto Scientifico-Letterario Vieusseux di Firenze, il professor Pierluigi Barrotta, professore ordinario di Filosofia della Scienza all’Università di Pisa, l’Amministratore delegato e Direttore del CSE, il principale consorzio di riferimento per le banche in Italia per i servizi digitali, Vittorio Lombardi. Le conclusioni sono state affidate al Presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli. Fra i presenti il Prefetto di Rimini Giuseppina Cassone, il Questore di Rimini Ivo Morelli, la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, il Vice Direttore Generale della Cassa Alessandro Spadoni e la Vice Direttrice Miriam Lazzari.