L’Intelligenza Artificiale per aiutare a scrivere le leggi e per garantire trasparenza e informazione sull’attività legislativa e amministrativa. È nato Savia, uno strumento a disposizione di Comuni e Regione per valutare in anticipo impatto ed efficacia di una nuova norma. Secondo la Regione, il progetto potrebbe essere molto utile soprattutto per le piccole amministrazioni locali. Secondo gli esperti del settore, questa tipologia di software sarà presto richiesta sul mercato. Molto meglio quindi che i governi locali possano fare affidamento su una tecnologia sviluppata internamente, invece che doversi affidare al lavoro di personale esterno. Savia è un progetto nato in collaborazione fra l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Cineca, Anci, l’Unione delle province emiliano-romagnole e le Università di Bologna e di Ferrara.