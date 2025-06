Il portale online “LINKmate” – attivato lo scorso anno per semplificare la gestione delle pratiche di IMU da parte dei cittadini – si aggiorna con alcune nuove funzionalità, che permetteranno di avere un canale di comunicazione sempre più diretto con l’ufficio tributi, svolgendo in autonomia la maggior parte delle pratiche che in passato richiedevano la presenza fisica presso gli sportelli comunali.

Con gli ultimi aggiornamenti, il cittadino, accedendo al servizio tramite SPID, CIE o CNS, può trasmettere documentazione relativamente a istanze di rimborso, contratti di locazione, immobili concessi in uso gratuito, istanze di rateazione, autocertificazioni per immobili inagibili, istanze di riversamento di versamenti a Comune incompetente.

Si ricorda, in vista della scadenza fissata al 30 giugno 2025 del termine di presentazione delle Dichiarazioni di Variazione IMU per l’anno 2024, che tramite LINKmate è possibile effettuare la compilazione guidata e la conseguente trasmissione all’Ufficio della propria dichiarazione.

L’aggiornamento è disponibile per tutti i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina. Per facilitare l’accesso al portale, sul sito istituzionale di ciascun Comune è stata predisposta una pagina informativa dal titolo “LINKmate – Sportello Telematico IMU”, facilmente rintracciabile con il motore di ricerca interno al sito.