Cinque appuntamenti per celebrare Dante. Venerdì 28 maggio, alla Biblioteca Manfrediana, prenderà il via “Rassegna Dante”, l’appuntamento ideato dall’associazione Independent Poetry, in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti, per celebrare il settimo centenario della scomparsa di Dante Alighieri. Tre appuntamenti nel chiostro della biblioteca, due nell’ex complesso dei Salesiani, per creare un ponte fra la Divina Commedia e tutte le opere di Dante e la poesia contemporanea