Nel distretto di Lugo due nuovi incontri, promossi dal Distretto Sanitario di Lugo con il patrocinio dei Comuni di Alfonsine e Conselice, per presentare alla cittadinanza e ai professionisti del territorio la nuova figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC).

Il servizio è stato introdotto per migliorare l’assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri, con lo scopo di intercettare i bisogni socio-sanitari delle persone, in particolar modo quelle più fragili, e mettere in rete i professionisti e le risorse della comunità. Questo per garantire percorsi facilitati e potenzialmente più rapidi nei percorsi di cura, assistenziali e di prevenzione.

Il progetto mira a offrire un’assistenza sempre più di prossimità e quanto più personalizzata sulla base delle necessità del cittadino, attraverso una rete di servizi fortemente integrati.

Gli incontri

Primo appuntamento ad Alfonsine, mercoledì 8 ottobre alle ore 18,00 alla Sala Rita Levi Montalcini – CasaInComune in Piazza Monti, 1

Secondo appuntamento a Conselice, martedì 28 ottobre alle ore 18,00 alla Sala Comunale “Auditorium – Nerio Cocchi” in Via G. Garibaldi, 14

L’Infermiere di Famiglia e Comunità è un professionista previsto dal D.M 77/2022, quale figura cardine per lo sviluppo delle cure territoriali a supporto delle persone in condizione di bisogno sanitario e socio-sanitario, in integrazione in particolar modo con l’assistente sociale e il Medico di Medicina Generale, con la capacità di attivare le risorse della Comunità per la promozione degli stili di vita in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica e le Associazioni di Volontariato presenti territorialmente.