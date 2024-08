Un «invito all’ascolto» dedicato al coraggio delle donne. È lo spettacolo dal titolo «Armonie al femminile», organizzato dal Centro antiviolenza Linea Rosa, in programma a Russi venerdì 30 agosto, nel giardino della Rocca T. Melandri (ore 20.45).

In scena saranno protagoniste storie di femminilità, emancipazione, forza e delicatezza, in un insieme di racconti di vita e virtù, affiancati dalla inconfondibile voce soul di Sonia Davis Zanzi, già finalista del programma televisivo The Voice Senior.

Le lettrici Adriana Corbelli e Sandra Melandri accompagneranno il pubblico lungo un cammino di storie autentiche, diverse ma in armonia tra loro, mentre la chitarra di Luca Felloni e la voce di Sonia saranno l’ideale incontro tra voce, musica e narrazione. La direzione tecnica è affidata allo staff di Matteo Dalmonte.

L’ingresso è libero e gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato.